Türkiye Gazetesi

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı. Zehirli iğneleri bulunan denizanasının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor. Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.

"ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE DOKUNULMAMALI"

Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti. Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan denizanalarını topluyorlar” dedi.

İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası sualtından görüntülendi İstanbul Boğazı ve Çanakkale çevresinde görülen denizanası istilası bu sefer Kız Kulesi civarında etkili oldu. Sahil şeridi boyunca uzanan denizanaları sualtından ve havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı İstanbul’da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

Avustralya’da kutu denizanasının soktuğu genç öldü Avustralya’da 17 yaşındaki genç, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen kutu denizanasının sokması sonucu hayatını kaybetti.