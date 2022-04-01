Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da hırsızlık ihbarı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.U. (26) ve D.K.S. (17) isimli şahıslar, çalmış oldukları otomobille birlikte suç üstü yakalandı.

2 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIKLARI DA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca şahısların 2 farklı işyerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 250 gram uyuşturucuyla yakalandılar İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 1'i kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.