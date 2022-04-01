Türkiye Gazetesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yürekleri ağza getiren bir patlama yaşandı. Patlama Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir konsantre fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikanın buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 İŞÇİNİN VÜCUDUNDA YANIK OLUŞTU

Patlamada, M.T. (53), A.A. (31) ve A.T. (35) yaralandı. Yaşanan patlama sonucunda fabrika zarar görürken, patlamanın etkisiyle çevredeki diğer iş yerleri de etkilendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da bir konsantre fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçinin vücudunda yanıklar oluştu ve yaralandılar.

Yaralılardan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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