Türkiye Gazetesi

Bilecik'te ormana yangını çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi İtfaiyesine ait 15 arazöz, 5 iş makinesi, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'daki orman yangını söndürüldü Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.