Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Ordu'da iki cana mal oldu. Seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak tıra çarpması sonucu, araçta bulunan karı koca feci şekilde hayatını kaybetti.

BİR ANLIK HATA CANLARINA MAL OLDU

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu yönüne giden Mahmut Öztürk (63) yönetimindeki 16 V 8956 plakalı otomobil, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 31 NEY 90 plakalı tırın yanında bulunan sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı. Ardından otomobil, park halindeki yabancı plakalı başka bir tıra çarparak altına girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GERİYE KUR'AN-I KERİM VE CÜZLERİ KALDI

Kazada otomobilin sürücü Mahmut ile eşi Selma Öztürk (63), olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı koparak ağır yaralanan tırın sürücü Karatekin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bu sırada, jandarma personeli, otomobilden yola savrulan eşyalar arasında bulunan Kur'an-ı Kerim ile cüzü alarak ekip arabasına koydu.

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