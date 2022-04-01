Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, İzmir'de kuvvetli rüzga beklentisi var. Konu ile ilgili olarak İzmir Valiliği de harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat Meteoroloji, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yarın başlaması öngörülen fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.