Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, yaralılar kanlar içerisinde yaşlı bir adamın kaldırımda yattığını görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde söz konusu şahsın emekli öğretmen olduğu, ve aldığı yara sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Şahsı kontrol eden vatandaşlar, elbiselerinde kal olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bacak kısmında bıçak kesiği olan şahsın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR ARAÇTAN KALDIRIMA BIRAKILDI

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin 73 yaşındaki emekli Din Kültürü Öğretmeni Halit Baziki’ye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışma başlattığı belirtilirken emekli öğretmenin bir araçtan kaldırıma bırakıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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