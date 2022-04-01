Türkiye Gazetesi

İzmir Dikili'deki orman yangını çok sayıda ekip tarafından söndürüldü. Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahaleye başladı. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Bursa'daki orman yangını sürüyor, 60 hektarlık alan zarar gördü Bursa’da büyük orman yangını çıktı, şuana kadar 60 hektarlık alan zarar gördü. Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Yangının etrafını kuşatmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizle, canla başla sabaha kadar çalışacağız” dedi.

Bilecik'te orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale ediyor Bilecik'in Söğüt ilçesinde büyük orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için müdahale ediyor.