Türkiye Gazetesi

İstanbul Beykoz Zafer Çakmak Viyadük’ü Kavacaık istikametinde gece 01.00 saatlerinde gerçekleşen olayda Ahmet Bedirhan Ceylan isimli genç lüks aracıyla Zafer Çakmak Viyadük’ü üzerinde bariyerlere vurdu. Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan bariyerlere defalarca çarpması sonucu olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı.

KENDİSİNİ 100 METRELİK YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞA BIRAKTI

Aracıyla bariyerleri yıkamayan genç araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Ceylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırılırken polis ekipleri viyadükte başka kaza olmaması adına önlemler aldı.

Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti Erzurum’da, eşiyle tartışan Yunus Karataş cinnet getirip önce Hatice Karataş’ı vurdu ardından aynı silahla intihar etti.