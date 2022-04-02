Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2 Nisan 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı, vatandaşları fırtına ve toz taşınımı konusunda uyardı. Hafta sonu planı yapanlar ve Ramazan'ın ilk gününde havanın nasıl olacağını merak edenler için uyarılarda bulunan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde aralıklı sağanakların görüleceğini ve fırtınanın Pazar akşamına kadar etkili olacağını açıkladı.

ORHAN ŞEN: BU GECE İSTANBUL'A YAĞMUR GELECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin bilgiler verdi ve fırtına uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bugün ve yarın (Pazar) İç Anadolu, Marmara ve Ege'de Güney batı (lodos) yönünden fırtına var. Hızı zamanla 75 km/saate ulaşır. Çatı altlarında ve ağaç yanlarında aracınızı park etmeyin ve dolaşmayın" dedi.

"Bu gece İstanbul'a yağmur gelecek" diyen uzman isim, "Marmara ve Karadeniz bölgesi önümüzdeki 2-3 gün aralıklı yağmur alacak. Yağmurla birlikte kuzey bölgelerde sıcaklıklar Marmara'da 6-7 C Karadeniz'de 10 C düşecek. Türkiye'nin güneyinde önümüzdeki 4-5 gün daha yağış görünmüyor" ifadelerini kullandı.

2 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgâr, dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırdı ve bu şekilde sürecek. Pazar akşam saatlerine kadar 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

2 NİSAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilirken; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

3 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

ÇÖL TOZLARI YURDU TERK EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğine dair uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların ardından Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Macit, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.

Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek" dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarına dikkat Meteoroloji, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yarın başlaması öngörülen fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.