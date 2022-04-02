Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının ilk günü ve hafta sonunun ilk günü olan bu Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun az olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85 İstanbul'un iki yakasında da trafik felç, mesai bitiminde mega kentte genel yoğunluk yüzde 85’e çıktı.

Ramazan ayından etkilendi, Müslüman oldu Bursa Mudanya’da yaşayan Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng, Mudanya İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Ramazan ayını migren ağrısı yaşamadan geçirmek mümkün Migren ağrısı yaşamadan Ramazan ayını geçirmenin mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, "Migren hastaları ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihleriyle ağrıyı engelleyebilir. Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor" dedi.