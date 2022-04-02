Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde lüks bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre babasına sinirlenen şahıs siteden çıkarak aracına bindi ve ardından çevredeki diğer araçlara tek tek çarptı. Şahsın o hareketini gören iddiaya göre babası olan yaşlı adam oğluna engel olmak istediği sırada az kalsın aracın altında kalıyordu. Yaşlı adam kıl payı ezilmekten kurtulurken, şahıs araçtan inip babasına saldırmaya çalıştı.

GÖZÜ DÖNEN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. 10 aracın hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

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