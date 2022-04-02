Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol ve kaldırım olarak kullanılan alanın aslında siteye ait olduğunu öğrendi. Site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi, bina inşa edilirken müteahhidin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor.

Site sakinleri kaldırımı tel örgü ile kapattı

"SİTEMİZE AİT OLAN YERİ ALACAĞIZ"

Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, "2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu, müteahhidin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını, burayı da devam ediyoruz. Sitemize ait olan yeri alacağız, herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak" dedi.

Bu yoldan geçenler şaşkına dönüyor! Kaldırımı tel örgüyle kapattılar

Müteahhitten ev alacak olanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar Satış sözleşmesinde bulunan hükümleri dikkate almayan ve daireyi eksik/kusurlu bir şekilde ev sahibine teslim eden müteahhide kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, daireyi kusursuz teslim etmeyen satıcıyı haksız buldu.