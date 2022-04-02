Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mahallede yoldan geçen vatandaşlar yerde yatan gencin cansız bedenini görünce hemen ekiplere haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, S.İ'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

25 yaşındaki S.İ'nin başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerinin cinayet şüphelilerini büyük ölçüde belirlediği, yakalanmaları için çalışma başlattıkları bildirildi.

Şüphelileri büyük ölçüde belirleyen Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da gizemli kazı son buldu, mezardan çıkan ölü köpek yavrusuydu Antalya'da esrarengiz bir olay yaşandı, ormanda ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç mezarı andıran bir yeri fark edip durumu polise bildirdi. Üzerinde 'Zalim' yazan mezar taşının olduğu alanda yapılan kazıda bir ölü köpek yavrusu bulundu.

Antalya'dan seslenen Taliban: Dünya bizi tanısın Antalya’daki panelde konuşan Taliban Temsilcisi Emîr Han Muttaki “Asya’nın kalbinde yeniden kargaşa istemiyorsanız bizi tanıyın” dedi.

Antalya'da mobilya atölyesi yandı, 3 kişi hastanelik oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.