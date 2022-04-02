Türkiye Gazetesi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Anadolujet uçağı 10.30’da Yeni Tokat Havalimanına iniş yaptı. İstanbul’a gitmek için bekleyen yolcular ise cep telefonlarına gelen mesajla şaşkınlık yaşadı. Anadolujet uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeni ile İstanbul uçuş seferi iptal edildiği bilgisini alan yolcuları bir kısmı Sivas Havalimanına, bir kısmı Samsun Havalimanına yönlendirildi.

Bazı yolcular ise uçaktaki teknik arızanın giderilmesi için havalimanına bekledi.

21.30 DA SEFER YAPILACAK

Samsun’dan Tokat’a hareket eden ekibin uçakta yapacağı çalışmanın ardından rötar yapan uçağın sefer düzenleyeceği öğrenildi.

THY’nin web sitesinde Anadolujet uçağının 21.30’da İstanbul’a sefer yapacağı bilgisine yer veridi.

Tokat Havalimanında 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacakken, açılış öncesi 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a THY tarafından ilk sefer de yapıldı.

THY'nin 25 Mart'tan itibaren Tokat seferlerine başlıyor Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını açıkladı.