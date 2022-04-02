Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar ilçeinde bir otelde ölü olarak bulunan gencin cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için otopsiye gönderilmişti. Otopsi raporlarında gencin uyuşturucu kuryeliği yaptığı ve midesinden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi çıktığı öğrenildi.

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon’a gelen A.I (27) aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan şahıs, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MİDESİNDEN POŞET POŞET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan otopside şahsın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi.

MADDELERİN PATLAMASIYLA ÖLMÜŞ OLABİLİR

Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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