Türkiye Gazetesi

Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

BİRDEN SICAK OLDU

Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

ÇOK DAHA SICAK HAVALAR BİZİ BEKLİYOR

Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.

Bahar geliyor: Sıcaklıklar 12 derece yükselecek Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcakları bugünden itibaren artış gösterecek. Pazartesi gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece birden üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda Soğuk havanın etkisinden çıkan Türkiye, bu defa da kavurucu sıcaklıkların etkisine girecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta ortasında başlayan sıcaklıklar artarak devam edecek. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini göreceği öğrenildi.