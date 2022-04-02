Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artması sonrası kar suları birçok ilçede tahribata neden oldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar sularından zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

GEÇİCİ KÖPRÜLER DE ZARAR GÖRDÜ

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları nedeniyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da kaza: Şehit annesi ve babası yaralandı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.