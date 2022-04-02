Türkiye Gazetesi

Genç kız ve arkadaşları çaldıkları araçla gezmek istedi ancak trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandılar. Sakarya’nın Erenler ilçesinde 22 Mart 2022 tarihinde çalınan otomobil ekipler tarafından Düzce’de yakalandı.

İddialara göre 23 yaşındaki genç kadın G.Ö., silahla tehdit ettiği F.T.K.’ya ait 54 VD 966 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı arkadaşları B.A. ve S.K. ile birlikte çaldı. 11 gündür Sakarya, Bolu ve Düzce’de güvenlik kameralarına yansıyan ancak yapılan kontrollerden sürekli kaçarak kurtulan şahıslar, Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dikkati ve takibi sonrasında yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORLARDI

Araç sürücüsü B.A.’nın ehliyetsiz araç kullandığı, araç içerisinde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki genç kadın G.Ö.’nün yapılan kontrollerde silahla tehdit suçundan hakkında aranmasının olduğu, diğer yolcu S.K.’nın da arabada olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şahıslar bölgeye gelen ekiplerce gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan 3 bin 674 lira para cezası kesildi. Sakarya’nın Erenler ilçesinden çalınan 54 VD 966 plakalı hafif ticari araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

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