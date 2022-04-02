Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ağaç kesimi, akraba olan 3 aileyi birbirine düşürdü. Tartışmanın büyümesinin ardından üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Yılancı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapan akraba oldukları öğrenilen 3 aile arasında anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam, olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ve A.B. ise ağır yaraladı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hamdi Bayam’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Ö.B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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