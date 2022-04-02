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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan
02.04.2022 - 20:32 | Son Güncelleme: 02.04.2022 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı.Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarıldı
Etiketler : heyelan,
843612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/843612.aspx
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