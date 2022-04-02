Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adamdan acı haber geldi. Talihsiz adam, yaşadığı mahallenin muhtarının kendisine ulaşamaması üzerine arayıp çağırdığı ekipler tarafından evinde ölü olarak bulundu.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Nadır mevkiinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Sabahattin Oral’ı bir süredir göremeyen mahalle muhtarı durumdan şüphelenince yaşlı adamın kapısına geldi. Kapıyı açmayan yaşlı adam için Mahalle Muhtarı Kadir Dede, durumu jandarma ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Sabahattin Oral’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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