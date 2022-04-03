Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Nevşehir'de bir cana mal oldu. Traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 182 yaşındaki yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti.

İFTAR İÇİN EVİNE GİDİYORDU

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çat Kasabası yolunda, iftar için evine giden Yaşar K.'nın (82) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Yaşar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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