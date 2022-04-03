İstanbul Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi'nin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekrana, ramazan ayının başlaması dolayasıyla "Hoş geldin Ramazan", "Hayırlı Ramazanlar" yazısına yer verildi.
Kilisenin kapısında bulunan yazının yer aldığı fotoğrafın bazı kullanıcılar tarafından paylaşılması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Çok sevilen iki dizi için Ramazan kararı: Saatleri değişti Ramazan ayı ile birlikte televizyon kanalları da yayın akışında bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan iki yerli dizi ‘Yemin’ ve ‘Emanet’ için yeni bir kararlar alındı.