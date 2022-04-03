Türkiye Gazetesi

Çankırı’nın Orta ilçesi Sakeli köyü sınırlarında bulunan peribacaları görenlerin ilgisini çekiyor. Devrez Çayı Vadisi'nde tortul kayaların su ve rüzgar erozyonuna uğraması neticesinde oluşan 150’ye yakın irili ufaklı peribacası, fotoğraf tutkunlardan ilgi görüyor. Peribacalarının hemen yanı başında bulunan Sakeli köyünde de tarihi kaya yerleşimleri yer alıyor.

PERİBACALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

1990 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bölgenin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarında yer alması bekleniyor. Doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturan peribacaları dronla havadan görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Ankara’ya 120, Çankırı il merkezine 80 kilometre uzaklıkta yer alan peribacalarını herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Peribacalarının eteklerinde, yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak Peribacalarının eteklerinde 16-17 Ekim’de yaklaşık 2.500 sporcunun yarışacağı patika koşusu yarışı tanıtım toplantısı, Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

14 yıl hapis cezası ile aranan firari peribacaları içerisinde yakalandı Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 14 yıl hapis cezası ile aranan firari sanık Ürgüp ilçesinde saklanmış olduğu peribacaları içerisinde yakalandı.

Nisan ayında kar yağdı! Peribacaları beyaza büründü Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar ile birlikte peribacaları beyaza büründü.