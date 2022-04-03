Türkiye Gazetesi

Trenle Doğu turu yapmak isteyenlerin gözdesi olan Doğu Ekspresi'nde korkutan anlar yaşandı. Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi ana hat raylarına düşen kayaların yolu kapatması sebebiyle yolculuğa bir süre ara verdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre beklerken vagonlardan inen yolcular bir süre kayayı rayların üzerinde kaldırmak istedi.

HALAT YARDIMIYLA KALDIRILDI

Bunda başarılı olamayan yolcular, makinistin trene bağladığı halatı kayaya takıp çekmesiyle, kaya raylardan kaldırıldı. Daha sonra vagonlara binen yolcular yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Doğu Ekspresi hattına düşen kayadan dolayı tren yaklaşık 1,5 saat rötar yaptı.

Ankara-Konya hattı Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ramazan düzenlemesi TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara-Konya hattı Yüksek Hızlı Tren seferlerinin ramazan ayı sebebiyle artırıldığını açıkladı.

Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti, yaklaşık bin 700 kişi yolculuk etti Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde otobüs bilet fiyatlarının aşırı artış göstermesi vatandaşları tren yolculuğuna yöneltti.

Feci kaza! Genç kıza tren çarptı Diyarbakır'da hemzemin geçitten karşıya geçen genç kız hızla gelen trenin altında kaldı.