Türkiye Gazetesi

Bilecik Kızıldamlar köyünde çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangına su takviyesi çalışması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, diğer 5 ayrı noktadaki yangına da müdahale ederek söndürdü. Tüneller bölgesi Demiryolları 19. Tünel iç aydınlatma trafosunda çıkan yangına müdahale ederek söndüren itfaiye erleri, aynı gün Pelitözü köyündeki baca yangınını büyümeden söndürdü.

TOKİ SAĞLIK OCAĞI VE YHT İSTASYONU YANDI

Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısındaki otluk alanda çıkan yangını da söndüren ekipler, ayrıca Yüksek Hızlı Tren İstasyonu karşısındaki alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

AĞAÇLIK ALANDA DA YANGIN ÇIKTI

Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Huzurevi arkasındaki ağaçlık alanda çıkan yangını söndüren ekipler, bir günlük mesailerinde 6 ayrı yangına müdahale etmiş oldu.

Yangında hayatını kaybetmişti, minik Enes defnedildi Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Enes Güler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Enes'in annesi "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Sarıyer'de büyük yangın! Kebapçıda çıkan yangın 3 binaya sıçradı İstanbul Sarıyer'de kebapçıda çıkan yangın kısa sürede yandaki 3 binaya daha sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alevlere teslim oldu.