Türkiye Gazetesi

Kars Tren Garı'ndan sabah saat 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi'nin güzergahında yer alan Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkisindeki raya dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Makinistin durumu erken fark etmesi üzerine seyir halindeki tren, kayaya çarpmadan durduruldu.

BİR SAAT TREN BÖLGEDE BEKLEDİ

Ray üzerine düşen kayayı trende bulunan görevliler ve yolcular kaldırmaya çalıştı.

Bu girişimin başarısız olması sonucu halatla trene bağlanan kaya, görevlilerin de yardımıyla çekilerek raydan çıkarıldı.

Yaklaşık bir saat bölgede bekleyen tren, kayanın kaldırılmasıyla yoluna devam etti.

Doğu Ekspresine kaya engeli: Olası bir facia önlendi Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi dağdan koptuğu tahmin edilen ve raylara düşen kaya nedeniyle aksadı. Rayların üzerine düşen kayayı gören trenin makinistinin dikkati olabilecek bir kazanın önüne geçti.

Türkiye'nin 'kış masalı' Doğu Ekspresi'nde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Ankara-Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi'nde doluluk oranı yarıyıl tatilinin de etkisiyle yüzde yüze ulaştı.

Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor Covid-19 salgınıyla seferleri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi tren seferleri 15 Aralık Çarşamba günü itibarıyla yeniden başlıyor.