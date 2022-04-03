Türkiye Gazetesi

Konya'nın Yunak ilçesinde, bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzü toz bulutu ile kaplandı. Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

HER YER TOZ İÇİNDE KALDI

Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı. Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı.

Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi ​Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü.