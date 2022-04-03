Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da sıcak saatler yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan saldırgan daha sonra polise ateş açtı. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın ameliyata alındığı örenildi. Olay, akşama doğru Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motorize polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü.'yü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalıştı.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Polisin kovaladığı şahıs, sıkıştırıldığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şükrü Ü.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, silah üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu Avcılar’da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıslar, kaçarken polise ateş etti. Olayda bir polis memuru bacağından yaralanırken, kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı,vurularak yakalandı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı.