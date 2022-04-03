Türkiye Gazetesi

Menteşe Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşını geçmeye çalışan 50 yaşındaki Şirin Ceylan isimli kadına 48 AGM 536 plakalı araç çarptı. Ağır yaralanan kadın 112 ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da feci kaza, yolun karşına geçerken canından oldu İstanbul Kağıthane'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan adama araba çarptı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.