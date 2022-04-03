Türkiye Gazetesi

Traktör kazası yine bir cana mal oldu. Bu defa Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, DSİ’nin drenaj kanalına düşen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

OĞLU DA 20 GÜN ÖNCE KAZA YAPMIŞTI

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Tamer Kalkan, Sahil Yolu mevkiinde DSİ’ye ait drenaj kanalına traktörü ile devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kalkan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Tamer Kalkan’ın yaşamını kaybetmesi bölge sakinlerince büyük bir üzüntüyle karşılandı. Evli ve 3 çocuğu olan Kalkan’ın oğlu Alper’in de 20 gün kadar önce Balıkesir’in Balya yolunda geçirdiği traktör kazasında yaralandığı öğrenildi.

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