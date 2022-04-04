Türkiye Gazetesi

Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

PATLAMANIN ETKİSİYLE MADDİ HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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