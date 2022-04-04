Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Artık kına gecesi geleneği çok devam ettirilmese bile genç kadınlar da kınanın faydalarını keşfederek saçları için tercih etmeye başladı. Çünkü güzellik unsurlarından biri de şüphesiz güçlü ve sağlıklı saçlar. Kınanın da saça olan faydaları saymakla bitmiyor. Örneğin kepek sorunuyla baş edemiyorsanız kına ile bu derdinizle vedalaşabilirsiniz. Uzadıkça zayıflayan ve kırılan bir saç yapısına sahipseniz yine kına ile saç köklerini besleyerek hacimli ve canlı saçlara kavuşmanız mümkün. Kimyasal boyalardan çekinen kadınları da kınanın verdiği tamamen doğal olan renk mutlu edecektir. Kına kimyasal içerikli saç boyalarının aksine saçı yıpratmadığı gibi bakım yaparak korur. Hâl böyle olunca kuru, mat ya da yağlı görüntüyü de yok ederek sağlıkla uzayan saçlar için organik bir saç bakım ürününe dönüşebiliyor.

Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför, güzellik salonları ve klinikler kapatıldı, kişisel bakım süreçleri evlere taşındı. Kişisel bakım ürünlerinin temininde online alışveriş tercih edilirken araştırmalar özellikle saç bakımı için sabun ve şampuan gibi ürünlere olan talebin yüzde 300 arttığını gösterdi. Saç bakımına yönelimindeki bu artışın saç ekim işlemlerindeki aksamalardan ve strese bağlı saç dökülmelerinden kaynaklandığı değerlendirildi.