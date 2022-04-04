Türkiye Gazetesi

Gönüllü kan bağışçıları için işlemlerin sadeleştirildiği “Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı” isimli uygulama, bir süre önce iOS ve Android platformlardaki yerini aldı. Kan Bağış İlişkileri Birim Yöneticisi Sıdıka Selin Çöplen, “Mobil uygulamada bağışçılar tam kan, aferez gibi çeşitli şekillerdeki kan bağışı gerçekleştirme süreçlerini görebiliyor. Hepsinin kan bağışı verebilme tarihleri birbirinden çok farklı. Uygulamada hangi kan bağışına uygun olduklarını, en yakın hangi tarihte bağışta bulunabileceklerini takip edebiliyorlar” diye konuştu. Şartları uygun sağlıklı kadınların 4 ay, erkeklerin ise 3 ayda bir tam kan bağışında bulunabildiğini hatırlatan Çöplen, mobil uygulamada yakın zamanda yapılacak geliştirmeyle, gönüllülere kan bağışı tarihleri yaklaştığında anlık bildirimler de gönderileceğini belirtti.

Türk Kızılay'dan Ukrayna'ya 2. yardım konvoyu Türk Kızılay, Ukrayna'ya gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 3 tır yolladı. Tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.