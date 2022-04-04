Meteoroloji 4 Nisan Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. Hava durumu tahminine göre yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacak. Meteoroloji onlarca il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunurken İstanbul için saat vererek uyardı. Hava durumu raporuna göre İstanbul’da akşam ve gece saatlerinde sağanak yağmur bekleniyor.
YURDUN GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının; güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji kuvvetli rüzgar konusunda vatandaşları uyardı. Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
31 İLE TURUNCU, 18 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle 31 il için turuncu, 18 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
SARI KODLU İLLER
Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas, Uşak, Karaman
TURUNCU KODLU İLLER
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
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