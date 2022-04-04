Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'da sokak ortasında bir kadın çocuklarının gözü önünde abisi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden ağabey, polis tarafından gözaltına alındı.

Sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen H.G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.

ÜZERİNDE SOPA KIRILDI, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DURUMU İYİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KADIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI

Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

Zeytinburnu’nda aileler arası silahlı çatışma: 1'i ağır 9 yaralı İstanbul Zeytinburnu’nda iki aile arasında boşanma nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri ağır 9 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Zeytinburnu'nda korkutan yangın Zeytinburnu’nda bulunan 3 katlı bir işyerinin giriş katında meydana gelen yangın korkuttu. Müdahaleye gelen 3 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Zeytinburnu’nda feci kaza, çok sayıda yaralı var İstanbul Zeytinburnu’nda kontrolden çıkan kamyonet, bir otomobile ardından karşı şeride geçip iki araca çarptı. Feci kazada 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.