Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Tugay Gürtekin ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti.

SAĞ KOLU DİRSEK ALTINDAN KOPTU

Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisindeki madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu.

Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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