Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde dün gece saat 00.50 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu Aytaç Babayiğit yaralandı.

EVLİ 3 ÇOCUK BABASI POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gönderilen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Babayiğit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aytaç Babayiğit’in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin Muğla’daki törenin ardından Aydın’da toprağa verileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da çatışma çıktı, polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi Şanlıurfa’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.