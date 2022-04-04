Türkiye Gazetesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, geminin Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturduğunu açıkladı. 4 kurtarma römürkörü ile balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.



Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisi için, KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi"

Hong Kong bayraklı Josco Taicang adlı yük gemisi, Singapur'dan 12 Mart tarihinde, Haydarpaşa Limanı'na gelmek üzere yola çıkmıştı.

Karabağ Şehidi Azeri General Haşimov’un ismi tanker gemisinde yaşatılacak Yenilendikten sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında şehit düşen Azeri General Polad Hashimov’un ismi verilen Palmali Gemcilik’e ait tanker gemisi düzenlenen törenle denize indirildi. Tankerin ilk görevi savaş bölgesi Ukrayna’dan Türkiye’ye ay çiçek yağı getirmek.