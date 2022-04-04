Türkiye Gazetesi

Duyunca inanılmıyor ama Antalya'da yaşayan Hüseyin Gültekin koyun kırkma işinden aylık neredeyse 60 bin TL kazanıyor. 40 yıldır bu işi yaptığını belirten Gültekin, taleplere yetişemediğini söylüyor.

Antalya’nın Kumluca İlçesinde her yıl yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yapan Gültekin günlük 2 bin TL, ayda 60 bin TL para kazanıyor. Taleplere yetişemediğini dile getiren Hüseyin Gültekin, “Bayağı talep var. Yetişemiyorum. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum” dedi.

TANESİ 25 TL'DEN GÜNLÜK 80 KOYUN

Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, bölgede bu işler yapması ile tanındığı için koyun sahipleri bu ismi tercih ediyor. Taleplere yetişemeyen Hüseyin Gültekin, yeğeninden yardım istiyor. Koyunun tanesini 25 TL’ye kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkıyor. Günlük 2 bin TL kazanan Gültekin’in aylık kazancı 60 bin TL’yi buluyor.

Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Gültekin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Kumluca ve elmalı bölgelerinde çalışıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Yoğun zamanlarda için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum. Denizli’den gelen oluyor ama uzun yıllardır bu bölgede bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyorlar. Mayıs ayından Eylül ayına kadar kırkım oluyor.

'YAPILACAK EN İYİ MESLEK'

Eylül ayında güz kırkımı yapıyoruz. Günlük 75 - 80 tane koyun kırkıyorum. Bu bölgede koyun kırkma işini yapan 8 - 10 kişi var. Bu işi yapan az olduğu için en iyi meslek, yapılacak en iyi iş bana göre. Çocukluğumuzda kırklık ile kırkım yapıyorduk. 2000 yılından beri elektrikli kırkım makinesine geçtik.”

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