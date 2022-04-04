Türkiye Gazetesi

Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabası yolunda otomobili ile seyir halinde olan 33 yaşındaki Ali Mete Çaylı, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. İlk olarak yol kenarında park halinde bulunan traktöre, sonrasında bir otomobil ve bir akülü motosiklete çarpan otomobil, paramparça oldu. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sürücü Ali Mete Çaylı hurdaya dönen otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ali Mete Çaylı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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