Türkiye Gazetesi

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs tartışma çıkınca kadını 11 yerinden bıçakladı. Batman, Merkez mahallesinde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle S.E., gözü dönen cani eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, S.E’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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