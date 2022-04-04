Türkiye Gazetesi

Uşak Mende köyünde, 27 Mart Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Ciğerdede köyünden antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Sarol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahale ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Sarol, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti.

FERYATLAR YÜREK DAĞLADI

19 yaşındaki gencin cenazesi defnedilmek üzere Eskigüney köyüne getirilirken anne ve bababın tabuta sarılarak yaktığı ağıtlar yürek dağladı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç ciritçi Eskigüney Köy Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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