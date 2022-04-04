Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da, ekmek aldıktan sonra evine dönen engelli çocuk, bir şahıs tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı. Gözyaşlarına boğulan çocuk, ekip aracında sakinleştirilmeye çalışıldı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında aldığı ekmeği evine götürmeye çalışan Muhammed Umut E. (13), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendisinden büyük ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Yüzünden darp neticesi yaralanan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri darp neticesi yaralanan çocuğu ekip aracına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen Muhammed Umut E’nin ailesi, davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek çocuklarını alarak evin yolunu tuttu.

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