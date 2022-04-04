Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi 637. Sokaktaki ikametinde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu.

EŞİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden Z.E eşinden uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen Z. E. eve geldiğinde eşinin hareketsiz olarak yattığını gördü.

Durumu 122 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Elalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi soncu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Elalan’ın cansız bedeni daha sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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