Türkiye Gazetesi

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

BARİYERLERE ÇARPIP, HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

RAUF KEMAL GERZ KİMDİR?

Rauf Gerz 1966’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesi’nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesi’ne polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988’de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı’nda görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nin Havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesi’ne haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ayrılarak Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi’nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012’ye kadar NTV Radyo’da OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otay’la birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmıştır.

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