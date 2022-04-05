Türkiye Gazetesi

17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi, birçok cana mal oldu. Dünya genelinde etkisi azalmaya başlayan virüs sebebiyle gerçekleşen ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÖREV ALDIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüs’e yenik düştü. Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada,” İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Genç doktor koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti Adana’da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir’de iki uzman doktor koronavirüsünden hayatını kaybetti İzmir’de, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Sevilen doktor koronavirüse yenik düştü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursalı doktor koronavirüs kurbanı ​Bursa'da bir doktor koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımladı.