Türkiye Gazetesi

Sultangazi’de yaşayan Mecbure Yaşar, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi. 64 yaşındaki kadını diğer oğlu kurtarırken, benzin döküp yakmak isteyen oğlu Yasin Yaşar ise tutuklandı.

TALİHSİZ KADINI DİĞER OĞLU KURTARDI

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecbure Yaşar’la (64) oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yasin Yaşar (25) ise öfkeyle elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yaşar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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