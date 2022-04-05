Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Feci kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi Bozüyük istikametinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Altındağ(42) yönetimindeki 51 KB 316 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay Gümrah(35) yönetimindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ve onun önündeki Serkan Küçük(36) yönetimindeki 16 KPL 28 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de savruldu.

Kaza sonucu 2 otomobilin sürücüsü ile 16 KPL 28 plakalı otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç(35) yaralandı. 3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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